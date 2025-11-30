PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte Tatverdächtige hängen Transparente an Brücken auf

Schwerin (ots)

In den heutigen Morgenstunden stellten Beamte des Polizeihauptreviers
Schwerin während der Streifenfahrt fest, dass unbekannte Personen 
Transparente an Brückengeländer in der Pampower Straße und An der 
Crivitzer Chaussee angebracht haben. Inhaltlich verweisen die 
Verfasser auf ein "AntifaVerbot jetzt". Die Banner wurden abgenommen 
und sichergestellt. Die Polizei sucht Zeugen und bittet Personen, die
sachdienliche Hinweise machen können, sich bei der Polizei in 
Schwerin unter 0385 5180, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de 
zu melden.

Kristin Hartfil
Polizeihauptkommissarin
Polizeiführerin vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 30.11.2025 – 07:30

    POL-HRO: 46-jähriger Autofahrer nach Verkehrsunfall lebensbedrohlich verletzt

    Rostock (ots) - Am 29.11.2025 gegen 23:10 Uhr kam es in Zickhusen zu einem Verkehrsunfall. Der Spurenlage nach sei der 46-jährige deutsche Autofahrer in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Ampelanlage kollidiert. Durch den Aufprall wurde der Fahrer im Fahrzeug eingeklemmt. Zum Retten des Mannes musste das Fahrzeug aufgeschnitten werden. Nach einer ...

    mehr
  • 29.11.2025 – 00:53

    POL-HRO: Abschlussmeldung geplanter Schweriner Verkehrsgroßkontrolle

    Schwerin (ots) - Am Freitag, 29.11.25, führten Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektionen Schwerin, Güstrow und Ludwigslust, sowie der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege M-V eine Verkehrskontrolle auf dem Bertha-Klingberg-Platz in Schwerin, mit insgesamt 48 Einsatzkräften, durch. Schwerpunkt der Kontrolle war die Feststellung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren