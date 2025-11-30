POL-HRO: Unbekannte Tatverdächtige hängen Transparente an Brücken auf
Schwerin (ots)
In den heutigen Morgenstunden stellten Beamte des Polizeihauptreviers Schwerin während der Streifenfahrt fest, dass unbekannte Personen Transparente an Brückengeländer in der Pampower Straße und An der Crivitzer Chaussee angebracht haben. Inhaltlich verweisen die Verfasser auf ein "AntifaVerbot jetzt". Die Banner wurden abgenommen und sichergestellt. Die Polizei sucht Zeugen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise machen können, sich bei der Polizei in Schwerin unter 0385 5180, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de zu melden. Kristin Hartfil Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock
