Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251222-1: Zeugensuche nach drei Einbrüchen

Hürth, Pulheim und Frechen (ots)

Polizisten stellen in drei Fällen Hebelmarken fest

Nach drei Einbrüchen am Samstag (20. Dezember) in Hürth, Pulheim und Frechen fahndet die Polizei Rhein-Erft-Kreis nach mehreren Unbekannten.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben in drei Fällen die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zu den Tatzeiten nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

In Hürth-Efferen alarmierte eine Zeugin gegen 11 Uhr die Polizei. Kurz zuvor habe sie Geräusche aus einer Wohnung an der Beseler Straße gehört. Danach habe sie gesehen, wie zwei Männer das Gebäude verlassen haben sollen. Einer der Männer habe eine Sporttasche und der Zweite einen Karton getragen. Als die Zeugin die beiden ansprach, seien sie in Richtung Kochstraße davongelaufen. Dabei sollen sie die Sporttasche zurückgelassen haben. In der Wohnung stand ein Schrank offen und Polizisten stellten Hebelmarken an der Wohnungstür fest.

Am Samstagabend kam es zu einem Einbruch in Pulheim-Stommeln. Eine Zeugin sei gegen 18.40 Uhr im Bereich der Straße "Im Schildchen" spazieren gewesen und habe einen Mann auf der Fensterbank eines Hauses gesehen. Als der Unbekannte die Zeugin bemerkte, sei ein weiterer Mann aus dem Haus geklettert. Beide seien in Richtung Venloer Straße geflohen. Die Täter seien zwischen 20 und 25 Jahren alt. Sie sollen zur Tatzeit schwarz gekleidet gewesen sein und schwarze Mützen sowie weiße Turnschuhe getragen haben. Im Nachgang an eine umgehend eingeleitete Fahndung, stellten hinzugerufene Polizisten auch hier Hebelmarken an der Eingangstür fest.

Gegen 19 Uhr alarmierte eine Geschädigte in Frechen die Polizei. Als sie gerade die Tür ihrer Wohnung an der Straße "Im Klarenpesch" aufgeschlossen habe, sei ein Fenster in der Wohnung zugeschlagen worden. Als sie nach draußen schaute, habe sie gesehen, wie ein dunkel gekleideter Mann zu einem dunklen Kleinwagen gelaufen sei. Der Unbekannte sei auf der Beifahrerseite eingestiegen und ein mutmaßlicher Komplize sei sofort losgefahren. In der Wohnung seien Schubladen durchwühlt worden. Wieder stellten die Beamten Hebelmarken an einem Fenster fest.

In allen drei Sachverhalten dokumentierten Polizisten die Spuren am Tatort und fertigten jeweils eine Strafanzeige. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell