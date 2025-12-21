Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251221-1: Flüchtiger Autofahrer verursacht hohen Sachschaden

Frechen (ots)

Am Samstagmorgen (20.Dezember) gegen 05.10 Uhr kollidiert ein Autofahrer mit mehreren geparkten Fahrzeugen und flüchtet zu Fuß.

Der unbekannte Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW die Hüchelner Straße in Fahrtrichtung Elisabethstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache touchierte er im Vorbeifahren zunächst ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug und schob dieses in ein weiteres geparktes Auto. Durch die Wucht der Kollision schleuderte das Fahrzeug des Verursachers über die Fahrbahn und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen.

Im Anschluss flüchtete der Unfallverursacher zu Fuß in unbekannte Richtung. Alarmierte Polizisten nahmen den Verkehrsunfall auf und sicherten Spuren. Ein beauftragtes Unternehmen schleppte das Verursacherfahrzeug ab.

Beamte des Verkehrskommissariats übernehmen die weiteren Ermittlungen. (la)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell