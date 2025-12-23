PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251223-1: Gegenstände aus mehreren Autos entwendet - Zeugen gesucht

Bergheim (ots)

Seitenscheiben in zwei Fällen eingeschlagen

In Bergheim-Ahe kam es im Zeitraum zwischen Samstagabend (20. Dezember) und Montagmorgen (22. Dezember) zu mehreren Diebstählen aus Autos. In zwei Fällen sollen Unbekannte Autoscheiben eingeschlagen haben.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 21 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Mehrere Geschädigte meldeten sich am Montagmorgen zwischen 5 und 11 Uhr bei der Polizei. Aus zehn Autos im Bereich der Straßen "An den Quellen", "Im Kleinfeldchen" sowie der "Laacher Straße" und "Haus Wiedenau" sollen Unbekannte unter anderem Bargeld, eine Tasche, Brillen sowie persönliche Dokumente entwendet haben. Zudem seien die Handschuhfächer und Mittelkonsolen der Wagen durchsucht worden. Bei zwei Autos seien zudem Scheiben eingeschlagen worden. Auf den Aufnahmen einer Videoaufzeichnung in der Straße "An den Quellen" waren in der Nacht zu Montag zwei circa 170 bis 180 Zentimeter große Männer zu sehen. Sie sollen mit Sturmhauben maskiert und dunkel gekleidet gewesen sein.

Hinzugerufene Polizisten nahmen Strafanzeigen auf. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 13:17

    POL-REK: 251222-2: Autofahrer ohne Fahrerlaubnis kollidiert bei Fluchtversuch mit Streifenwagen

    Elsdorf (ots) - Blutprobe entnommen und Auto sichergestellt Ein Autofahrer (18) hat in der Nacht zu Montag (22. Dezember) in Elsdorf beim Fluchtversuch vor einer Polizeikontrolle einen Streifenwagen beschädigt. Polizisten stellten ihn und seinen Mitfahrer (19) nach einer kurzen Flucht. Der 18-Jährige steht im Verdacht, unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 11:42

    POL-REK: 251222-1: Zeugensuche nach drei Einbrüchen

    Hürth, Pulheim und Frechen (ots) - Polizisten stellen in drei Fällen Hebelmarken fest Nach drei Einbrüchen am Samstag (20. Dezember) in Hürth, Pulheim und Frechen fahndet die Polizei Rhein-Erft-Kreis nach mehreren Unbekannten. Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben in drei Fällen die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zu den Tatzeiten nehmen ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 08:00

    POL-REK: 251221-1: Flüchtiger Autofahrer verursacht hohen Sachschaden

    Frechen (ots) - Am Samstagmorgen (20.Dezember) gegen 05.10 Uhr kollidiert ein Autofahrer mit mehreren geparkten Fahrzeugen und flüchtet zu Fuß. Der unbekannte Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW die Hüchelner Straße in Fahrtrichtung Elisabethstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache touchierte er im Vorbeifahren zunächst ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren