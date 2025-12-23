Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251223-1: Gegenstände aus mehreren Autos entwendet - Zeugen gesucht

Bergheim (ots)

Seitenscheiben in zwei Fällen eingeschlagen

In Bergheim-Ahe kam es im Zeitraum zwischen Samstagabend (20. Dezember) und Montagmorgen (22. Dezember) zu mehreren Diebstählen aus Autos. In zwei Fällen sollen Unbekannte Autoscheiben eingeschlagen haben.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 21 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Mehrere Geschädigte meldeten sich am Montagmorgen zwischen 5 und 11 Uhr bei der Polizei. Aus zehn Autos im Bereich der Straßen "An den Quellen", "Im Kleinfeldchen" sowie der "Laacher Straße" und "Haus Wiedenau" sollen Unbekannte unter anderem Bargeld, eine Tasche, Brillen sowie persönliche Dokumente entwendet haben. Zudem seien die Handschuhfächer und Mittelkonsolen der Wagen durchsucht worden. Bei zwei Autos seien zudem Scheiben eingeschlagen worden. Auf den Aufnahmen einer Videoaufzeichnung in der Straße "An den Quellen" waren in der Nacht zu Montag zwei circa 170 bis 180 Zentimeter große Männer zu sehen. Sie sollen mit Sturmhauben maskiert und dunkel gekleidet gewesen sein.

Hinzugerufene Polizisten nahmen Strafanzeigen auf. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell