PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251229-1: Zeugensuche nach mehreren Einbrüchen

Frechen, Kerpen (ots)

Täter entwendeten Safe - Zeugin begegnete mutmaßlichen Täterinnen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach Tatverdächtigen mehrerer Einbrüche in Frechen und Kerpen. Die Beamten der Kriminalpolizei nehmen Hinweise unter der Telefonnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Bereits am Montag vor Weihnachten (22. Dezember) hebelten Unbekannte das Fenster eines Einfamilienhauses im Starenweg in Frechen-Königsdorf auf. Den Tätern gelang es im Zeitraum von 10 Uhr bis 11.30 Uhr einen Safe aus dem Haus zu transportieren, ehe die Bewohner zurückkehrten und der Einbruch auffiel. Beamte dokumentierten und sicherten Spuren am Tatort.

An Heiligabend (24. Dezember) hebelten Täter die Haustür eines Reihenhauses an der Dürener Straße in Kerpen-Blatzheim auf. Während die Bewohner zwischen 17 Uhr und 22 Uhr auf einer Weihnachtsfeier waren, durchwühlten die Einbrecher die Schränke aller Räume des Hauses. Alarmierte Polizeikräfte durchsuchten das Haus nach möglichen Tätern und befragten anschließend Zeugen.

Am Samstagvormittag (27. Dezember) habe die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Klosterstraße in Frechen-Habbelrath aufgrund des Hundegebells aus der Nachbarswohnung das Treppenhaus betreten. Zeitgleich sollen zwei junge Frauen im Alter von 16 bis 18 Jahren aus der aufgebrochenen Wohnungstür gekommen sein. Die Unbekannten seien etwa 160 Zentimeter groß gewesen und haben die langen dunklen Haare offen getragen. Alarmierte Polizeikräfte leiteten umgehend eine Fahndung ein und sicherten Spuren am Tatort.

In allen drei Fällen fertigten die Beamten Anzeigen und die Sachbearbeiter des Kriminalkommissariat 13 haben die Ermittlungen bereits aufgenommen. (hw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 28.12.2025 – 08:24

    POL-REK: 251228-1: Rotlichtverstoß mit Folgen - Fußgängerin schwer verletzt

    Pulheim (ots) - Am zweiten Weihnachtstag (26.12.2025) kam es gegen 14 Uhr in Pulheim zu einer Kollision zwischen einem PKW und einer Fußgängerin. Eine 16-jährige Jugendliche wartete an einer Fußgängerampel, die die Querung der Bonnstraße zur Industriestraße hin für Fußgänger sicherer machen soll. Als sie bei Grün die Fahrbahn betrat, näherte sich eine ...

    mehr
  • 26.12.2025 – 08:56

    POL-REK: 251226-1 Schlechter Start in den Weihnachtstag

    Kerpen (ots) - Nach der Kollision mit einer Verkehrsinsel flüchtete der 33- jährige Verursacher zunächst, konnte aber auf der Bundeautobahn durch andere Verkehrsteilnehmer zum Anhalten bewegt werden. Am 24.12. befuhr ein 33- Jähriger gegen 01.08 Uhr die Kerpener Straße in Kerpen- Sindorf in Fahrtrichtung Europaring. In Höhe Hausnummer 171 kollidierte er mit einer Verkehrsinsel. Danach floh er von der Unfallstelle. ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 14:26

    POL-REK: 251223-3: Aktuelle Bilanz der strategischen Fahndung im Rhein-Erft-Kreis

    Rhein-Erft-Kreis (ots) - Zahlreiche Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen - Festnahmen Polizisten haben im Zeitraum vom 24. November bis zum 21. Dezember im gesamten Kreisgebiet Anhalte- und Sichtkontrollen durchgeführt. Grundlage für diese Maßnahme ist die von Landrat Frank Rock angeordnete strategische Fahndung zur Bekämpfung der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren