POL-REK: 251229-1: Zeugensuche nach mehreren Einbrüchen

Täter entwendeten Safe - Zeugin begegnete mutmaßlichen Täterinnen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach Tatverdächtigen mehrerer Einbrüche in Frechen und Kerpen. Die Beamten der Kriminalpolizei nehmen Hinweise unter der Telefonnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Bereits am Montag vor Weihnachten (22. Dezember) hebelten Unbekannte das Fenster eines Einfamilienhauses im Starenweg in Frechen-Königsdorf auf. Den Tätern gelang es im Zeitraum von 10 Uhr bis 11.30 Uhr einen Safe aus dem Haus zu transportieren, ehe die Bewohner zurückkehrten und der Einbruch auffiel. Beamte dokumentierten und sicherten Spuren am Tatort.

An Heiligabend (24. Dezember) hebelten Täter die Haustür eines Reihenhauses an der Dürener Straße in Kerpen-Blatzheim auf. Während die Bewohner zwischen 17 Uhr und 22 Uhr auf einer Weihnachtsfeier waren, durchwühlten die Einbrecher die Schränke aller Räume des Hauses. Alarmierte Polizeikräfte durchsuchten das Haus nach möglichen Tätern und befragten anschließend Zeugen.

Am Samstagvormittag (27. Dezember) habe die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Klosterstraße in Frechen-Habbelrath aufgrund des Hundegebells aus der Nachbarswohnung das Treppenhaus betreten. Zeitgleich sollen zwei junge Frauen im Alter von 16 bis 18 Jahren aus der aufgebrochenen Wohnungstür gekommen sein. Die Unbekannten seien etwa 160 Zentimeter groß gewesen und haben die langen dunklen Haare offen getragen. Alarmierte Polizeikräfte leiteten umgehend eine Fahndung ein und sicherten Spuren am Tatort.

In allen drei Fällen fertigten die Beamten Anzeigen und die Sachbearbeiter des Kriminalkommissariat 13 haben die Ermittlungen bereits aufgenommen. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell