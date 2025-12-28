Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251228-1: Rotlichtverstoß mit Folgen - Fußgängerin schwer verletzt

Pulheim (ots)

Am zweiten Weihnachtstag (26.12.2025) kam es gegen 14 Uhr in Pulheim zu einer Kollision zwischen einem PKW und einer Fußgängerin.

Eine 16-jährige Jugendliche wartete an einer Fußgängerampel, die die Querung der Bonnstraße zur Industriestraße hin für Fußgänger sicherer machen soll. Als sie bei Grün die Fahrbahn betrat, näherte sich eine 77-jährige PKW-Fahrerin aus Richtung Orr. Trotz Rotlicht fuhr sie weiter und kollidierte mit der Jugendlichen, die durch den Aufprall auf die Fahrbahn geschleudert und schwer verletzt wurde.

Die junge Frau wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Da in der Atemluft der Unfallverursacherin Alkohol wahrnehmbar war, wurde ihr Führerschein nach Entnahme einer Blutprobe sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. (tt)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell