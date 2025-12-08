Hauptzollamt Saarbrücken

HZA-SB: Zollamt Pirmasens am 11. Dezember geschlossen

Saarbrücken (ots)

Das Zollamt Pirmasens (Adam-Müller-Straße 48, 66954 Pirmasens) bleibt am 11. Dezember 2025 wegen einer innerbetrieblichen Veranstaltung geschlossen.

Ansprechpartner für Zollangelegenheiten sind an diesem Tag die Zollämter Kaiserslautern (0631 3427-0) und Saarbrücken (0681 8308-0100). Die Abholung von Postpaketen sowie die Bearbeitung von Kfz-Steueranträgen sind am 11. Dezember 2025 beim Zollamt Pirmasens nicht möglich.

Das Zollamt Pirmasens ist für die Städte Pirmasens und Zweibrücken sowie den Kreis Südwestpfalz und Teile des Kreises südliche Weinstraße zuständig.

Original-Content von: Hauptzollamt Saarbrücken, übermittelt durch news aktuell