Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251230-1: Zeugensuche nach Einbruch in Haus

Bedburg (ots)

Zimmer und Schränke durchsucht

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren unbekannten Tätern. Sie sollen am Montag (29. Dezember) in ein Haus in Bedburg-Lipp eingebrochen sein und Bargeld entwendet haben.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Die Geschädigte habe das Haus an der Erkelenzer Straße gegen 11 Uhr verlassen. Als sie gegen 21 Uhr zurückgekehrt sei, habe sie bemerkt, dass eine Terrassentür offenstand. Zudem seien drei Räume und die darin befindlichen Schränke und Kommoden im Haus durchsucht worden.

Polizisten dokumentierten die Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

