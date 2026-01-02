Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260102-2: Erstinformationen zur Silvesternacht

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Weniger Einsätze als im Vorjahr

Zwischen Mittwoch (31. Dezember 2025) 18 Uhr und Donnerstag (1. Januar 2026) 6 Uhr zählte die Polizei insgesamt 204 Einsätze. Das waren 39 Einsätze weniger als im Vorjahr (2025: 243).

Insgesamt ist die Polizei in diesem Zeitraum zu 19 Ruhestörungen (2025: 23), 15 Sachbeschädigungen (2025: 15) und 10 Körperverletzungsedelikten gerufen worden. Die Anzahl der Einsätze zu Körperverletzungsdelikten verringerte sich laut derzeitigen Informationen um zwei Einsätze im Vergleich zum Vorjahr.

In Brühl wurde kurz nach Mitternacht ein Polizist durch Feuerwerkskörper leicht verletzt. Im Bereich der Dresdenerstraße und Leipziger Straße schossen bislang Unbekannte Feuerwerksraketen auf zwei Polizisten. Eine Rakete traf dabei einen Beamten am Kopf. Er blieb nach ambulanter Behandlung im Dienst.

Die Polizei rückte zudem im gesamten Kreisgebiet wegen mehrerer Brände, Randalierer und Verkehrsunfälle aus und fertigte dazu Anzeigen.

In Kerpen soll ein Feuerwerkskörper gegen 0.15 Uhr einen Brand in einem Gebäude an der Straße "Zum Wolfsberg" ausgelöst haben. Laut ersten Erkenntnissen soll der Feuerwerkskörper durch ein offenstehendes Fenster geflogen sein. Feuerwehrkräfte retteten zwei Frauen (52, 60) aus dem Gebäude. Rettungskräfte brachten die 52-Jährige mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Polizisten dokumentierten die Spuren, nahmen den Sachverhalt auf und fertigten eine Strafanzeige. Die Ermittlungen der Beamten des Kriminalkommissariats 11 dauern an.

Gegen 2 Uhr fuhren alarmierte Polizisten zu einem Verkehrsunfall an einem Kreisverkehr an der Landesstraße (L) 361 in Kerpen. Ein Mercedesfahrer sei aus bislang ungeklärter Ursache beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr über eine bauliche Begrenzung, einen Bordstein sowie einen Radweg gefahren, habe sich überschlagen und sei schließlich im Graben zum Stehen gekommen. Rettungskräfte brachen den Fahrer (28) sowie vier Insassen (w3, w5, m26, w33), die sich bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zugezogen hatten, in ein Krankenhaus. Polizisten sicherten Spuren am Unfallort, stellten das Auto zwecks Eigentumssicherung sicher und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige.

Einsatzkräfte fuhren gegen 3.30 Uhr zum Johann-Ruland-Weg in Bergheim, nachdem dort drei schwarz gekleidete Unbekannte einen Zigarettenautomaten auf einem Parkplatz beschädigt haben sollen. Zeugen berichteten von einem lauten Knall und erkannten kurz darauf den beschädigten Automaten. Die Täter sollen Zigarettenpackungen eingesammelt haben und davongelaufen sein. Kriminalbeamte sicherten Spuren, stellten Bargeld und Zigarettenschachteln sicher und fertigten eine Strafanzeige.

In Bedburg waren Polizisten gegen 6.45 Uhr im Einsatz, da hier ein Auto in ein Feld zwischen Kirchherten und Pütz gelangt sei. Bei dem mutmaßlichen Autofahrer (23) und nunmehr Beschuldigten führten die Beamten vor Ort einen Atemalkoholvortest durch, der einen Wert von mehr als 1 Promille anzeigte. Laut ersten Erkenntnissen war der 23-Jährige zuvor auf der L 279 von Pütz nach Kirchherten unterwegs und aus bislang ungeklärtem Grund von der Fahrbahn abgekommen und ins Feld gefahren. Die Einsatzkräfte ordneten eine Blutprobe an, die ein Arzt auf einer Polizeiwache entnahm. Zudem stellten sie seinen Führerschein sicher und fertigten eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung infolge Alkoholgenusses.

Die Auflistungen stehen unter dem Vorbehalt, dass noch weitere Anzeigen bei der Polizei Rhein-Erft-Kreis eingehen können, beziehungsweise dass Delikte im Zuge der Ermittlungen anders eingeordnet werden müssen. Eine abschließende Bewertung ist vielfach erst zu einem späteren Zeitpunkt und nach weiteren Ermittlungen möglich. (sc)

