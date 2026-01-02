Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260102-1: Mit Eisenstange bedroht und Handtasche entrissen

Frechen (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach zwei männlichen Jugendlichen im Alter von 16 bis 17 Jahren, die am Donnerstagabend (1. Januar) in Frechen die Handtasche einer Seniorin geraubt haben sollen. Beide sollen etwa 165 bis 170 Zentimeter groß gewesen sein. Einer mit schwarzen, kurzen Haaren habe einen dunklen Pullover oder Jacke mit weißem Muster sowie eine dunkle Trainingshose getragen. Der Andere sei mit einem dunklen Pullover mit Kapuze bekleidet gewesen. Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen war die Geschädigte gegen 17.20 Uhr auf dem rechten Gehweg der Matthiasstraße aus Richtung der Straße des 17. Juni in Richtung der Straße "Am Judenbroich" unterwegs. Etwa in Höhe der Straße "Im Klarenpesch" hätten sich die beiden Tatverdächtigen vor ihr aufgebaut, sie mit einer Eisenstange bedroht und die Herausgabe der Handtasche verlangt. Schließlich habe einer der Täter der Dame die Tasche entrissen und beide seien in Richtung der Straße des 17. Juni geflüchtet.

Alarmierte Polizisten leiteten umgehend eine Fahndung ein und nahmen eine Strafanzeige auf. (rs)

