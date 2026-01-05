PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rhein-Erft-Kreis
POL-REK: 260105-1: Autos und Fensterscheibe beschädigt - Zeugensuche

Wesseling (ots)

Ermittlungen dauern an

Die Polizei fahndet aktuell nach einem oder mehreren Unbekannten, die in der Nacht zu Montag (5. Januar) die Scheibe eines Fahrdienstes sowie zwei Autos in Wesseling beschädigt haben sollen. Ein aufmerksamer Zeuge beschrieb einen Verdächtigen als 160 bis 165 Zentimeter groß und schlank. Er habe eine schwarze Winterjacke und eine dunkle Hose getragen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen bemerkte ein Mitarbeiter des Fahrdienstes im Bereich der Petersbergstraße gegen 2.30 Uhr Geräusche vor dem Ladenlokal. Kurze Zeit später habe ein Unbekannter eine Fensterscheibe eingeworfen. Als er kurz darauf auf vor die Tür getreten sei, habe er an zwei Autos Feuer wahrgenommen, das er selbst löschte.

Alarmierte Polizisten fuhren umgehend zum Tatort, weitere Einsatzkräfte fahndeten nach Verdächtigen. Die Beamten vor Ort nahmen den Sachverhalt auf, sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (sc)

