Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260105-2: Zeugensuche nach Diebstahl aus Supermarkt

Kerpen (ots)

Mitarbeiter hielt Täter fest

Die Polizei fahndet aktuell nach mehreren Unbekannten, die in der Nacht zu Montag (5. Januar) in einen Verbrauchermarkt in Kerpen eingedrungen sein sollen. Polizisten nahmen einen Verdächtigen (18) in Gewahrsam. Weiteren Tätern gelang die Flucht. Sie sollen etwa 20 Jahre alt und etwa 175 Zentimeter groß sein und mit weißen Maleranzügen sowie Westen mit dem Logo des Supermarkts bekleidet gewesen sein. Zudem sollen sie blaue Brillen und schwarzen Winterhandschuhe getragen haben. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen sollen die Unbekannten gegen 1 Uhr in das Geschäft an der Sindorfer Straße eingedrungen sein. Ein Mitarbeiter (26) bemerkte die Unbekannten auf der Verkaufsfläche, sei ihnen bis zu einem Mitarbeiterraum gefolgt und habe einen Alarm ausgelöst. Dabei habe er einen der mutmaßlichen Diebe ergriffen und habe ihn bis zum Eintreffen der Polizisten festgehalten. Dabei zogen sich der Geschädigte und der Verdächtige leichte Verletzungen zu.

Einsatzkräfte betraten das Gebäude und nahmen den 18-Jährigen vorläufig fest. Sie brachten ihn zur Identitätsfeststellung zu einer Polizeiwache. Die Beamten dokumentierten die Spuren am Tatort und fertigten eine Strafanzeige. Weitere Polizisten fahndeten nach Verdächtigen. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte die Leichtverletzten. Ob die Täter etwas entwendeten, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell