Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Raubüberfall auf Tankstelle in Erzbergerstraße: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Zeugen eines Raubüberfalls auf eine Tankstelle, der sich am Samstagmorgen in der Erzbergerstraße in Kassel, Ecke Wolfhager Straße, ereignete, suchen die zuständigen Ermittler der Kasseler Kripo. Nach derzeitigem Kenntnisstand war der maskierte Täter gegen 6:15 Uhr in den Verkaufsraum gekommen, bedrohlich auf den anwesenden Mitarbeiter zugelaufen und hatte die Herausgabe von Bargeld gefordert. Der Angestellte, der zwar keine Waffe oder andere Gegenstände erkennen konnte, sich aber durch die Gesten des Maskierten bedrängt und bedroht fühlte, kam der Forderung daraufhin nach. Nachdem der Täter das Bargeld sowie mehrere Zigarettenschachteln in seinen Rucksack gesteckt hatte, flüchtete er nach draußen und weiter stadteinwärts auf der Wolfhager Straße, wo sich seine Spur verliert. Es soll sich um einen ca. 1,80 Meter großen und schlanken Mann gehandelt haben, der eine graue Jacke, eine blaue Jeans und beigefarbene Turnschuhe trug, schwarz maskiert war und einen grauen, kastenförmigen Rucksack mitführte.

Zeugen, die am Samstagmorgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatortbereich gesehen haben und den Ermittlern der Kasseler Kripo Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake
Pressesprecherin
Tel. 0561-910 1020

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

