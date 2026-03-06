Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei bietet kostenlose Radfahrausbildung für Kinder in den Osterferien an

Kassel (ots)

Nordhessen:

In den kommenden Osterferien wird vom Verkehrserziehungsdienst des Polizeipräsidiums Nordhessen in der Jugendverkehrsschule Kassel-Marbachshöhe, Hildegard-von-Bingen-Str. 11, wieder eine Radfahrausbildung für Kinder angeboten. Neben der theoretischen und praktischen Schulung werden auch zahlreiche motorische Übungen zur sicheren Beherrschung des Fahrrades durchgeführt. Die Beschulung schließt in Theorie und Praxis mit einer Lernzielkontrolle ab.

Termin: 1. Osterferien-Woche, Montag, 30. März 2026 bis Donnerstag, 2. April 2026

Die Übungszeiten sind täglich von 9:30 Uhr bis 12:00 Uhr.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen nicht jünger als neun und nicht älter als zwölf Jahre sein. Da maximal 20 Plätze zur Verfügung stehen, wird um rechtzeitige telefonische Anmeldung unter den Telefonnummern 0561/910-1850, -1851 oder -1812 oder per E-Mail an jutta.angersbach@polizei.hessen.de sowie uwe.tenbusch@polizei.hessen.de gebeten.

Die Radfahrausbildung ist kostenlos. Übungsfahrräder werden gestellt, eigene Fahrräder können aber ebenfalls mitgebracht werden. Eigene Schutzhelme sollten selbstverständlich mitgebracht werden. Auf witterungsbedingt angepasste Kleidung sowie das Mitbringen einer Pausenmahlzeit und Schreibutensilien wird hingewiesen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell