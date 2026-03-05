Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Blaue Tasche mit Wertsachen durch falsche Polizeibeamte abgeholt: Polizei sucht Zeugen auf Discounterparkplatz in Hafenstraße

Kassel (ots)

Kassel-Unterneustadt:

Auf dem Parkplatz eines Discountermarktes in Kassel-Unterneustadt hat ein Rentner am gestrigen Mittwochvormittag eine Tasche mit Bargeld und Schmuckstücken abgestellt, die dann von bislang unbekannten Tätern mitgenommen wurde. Diese hatten sich zuvor am Telefon als Polizeibeamte ausgegeben und dem hochbetagten Mann vorgespielt, dass er das Opfer von Räubern werden solle und sich nur schützen könne, indem er seine Wertsachen an die Polizei aushändigt. Die Ermittler der Kriminalpolizei Kassel suchen nun nach Zeugen, die den bislang unbekannten Abholer der blauen Tasche beobachtet haben.

Bereits am Dienstagnachmittag meldeten sich die Täter, die sich glaubhaft als Polizeibeamte ausgaben, zum ersten Mal auf dem Festnetzanschluss des Seniors und erzähltem ihm eine frei erfundene Geschichte über die Festnahme von zwei Mitgliedern einer Räuberbande. Zwei weitere Täter seien jedoch noch flüchtig und hätten es offenbar auf das Bankschließfach des Rentners abgesehen. Auf diese Weise versetzten die Täter ihr Opfer derart in Panik, dass dieses am nächsten Morgen Bargeld und Schmuckstücke im Wert von mehreren zehntausend Euro aus seinem Schließfach entnahm und in die blaue Tasche packte. Anschließend wurde er von den Unbekannten telefonisch angewiesen, die Tasche gegen 10:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Discountermarktes in der Hafenstraße an einer Wand neben seinem geparkten Auto abzustellen und anschließend in den Markt zu gehen. Als er kurz darauf zurückkehrte, war die Tasche bereits verschwunden. Nachdem der angebliche Polizist dann am Telefon nicht mehr auf die Fragen des Seniors reagierte, wurde diesem bewusst, dass er Betrügern aufgesessen war und er vertraute sich seiner Tochter an, welche schließlich die "echte" Polizei informierte.

Zeugen, die die Abholung der blauen Tasche mit rotem Punkt in der Hafenstraße beobachtet haben oder den Ermittlern der Kasseler Kripo Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

