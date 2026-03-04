Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Körperverletzung und Bedrohung mit Hammer: Festgenommener 29-Jähriger greift Polizisten an

Kassel (ots)

Reinhardshagen (Landkreis Kassel):

Scheinbar grundlos hat ein 29 Jahre alter Mann am gestrigen Dienstagabend drei Männer auf einem Parkplatz in Reinhardshagen-Veckerhagen angegriffen und sie mit einem Hammer bedroht. Bei seiner anschließenden Festnahme trat er nach mehreren Polizisten und beleidigte und bespuckte sie. Der im Landkreis Lippe in Nordrhein-Westfalen wohnhafte Mann musste die Nacht daraufhin in einer Zelle des Polizeigewahrsams verbringen und sich nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Körperverletzung verantworten.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war der 29-Jährige gegen 18:50 Uhr auf die drei Männer im Alter von 24, 25 und 31 Jahren zugegangen, die sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Vaaker Straße unterhielten. Zunächst soll es dann zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein, in dessen Verlauf der 29-Jährige einem der drei Männer ins Gesicht schlug und einen weiteren schubste. Als sich einer der Angegriffenen daraufhin zu Wehr setzte, soll der Tatverdächtige einen Hammer aus seinem geparkten Auto geholt haben und damit bedrohlich auf die Gruppe zugegangen sein. Die drei Männer, die zwischenzeitlich bereits die Polizei alarmiert hatten, ergriffen daraufhin die Flucht in den angrenzenden Supermarkt. Mehrere hinzugeeilte Streifen fanden den 29-Jährigen dann kurz darauf an seinem Fahrzeug. Wie die Beamten der Polizeistation Hofgeismar berichten, wehrte sich der immer noch hochaggressive Mann gegen seine anschließende Festnahme, indem er mehrmals nach den Beamten trat. Ein Polizist wurde dabei am Arm getroffen, blieb aber glücklicherweise unverletzt. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 29-Jährige schließlich in das Polizeigewahrsam gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

