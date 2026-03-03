Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autofahrerin bei Unfall in Bad Wilhelmshöhe leicht verletzt: Polizei bittet um Hinweise auf geflüchtete Fahrerin von hellem Pkw

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

Nach einem Verkehrsunfall im Kasseler Stadtteil Bad Wilhelmshöhe, bei dem eine Autofahrerin verletzt wurde und die bislang unbekannte Verursacherin mit ihrem hellen Pkw vom Unfallort flüchtete, suchen die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Polizei Kassel nach Zeugen. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag, gegen 13:10 Uhr. Eine 55-jährige Frau war zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Renault Clio im Hasselweg unterwegs und beabsichtigte, über den Kreuzungsbereich der Druseltalstraße geradeaus in die Eugen-Richter-Straße zu fahren. Wie sie einer Streife des Polizeireviers Süd-West gegenüber angab, sei ihr dabei ein weißer oder cremefarbener Pkw mit Kasseler Kennzeichen entgegengekommen. Dessen Fahrerin sei dann unmittelbar vor ihr nach links in Richtung Druseltalstraße abgebogen und mit ihrem Auto gegen den Renault der 55-Jährigen gestoßen. Diese sei bei der Kollision leicht verletzt worden, außerdem sei an ihrem Fahrzeug ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstanden. Nach dem Unfall mitten auf der Kreuzung sollen die Frauen kurz miteinander gesprochen und einen Treffpunkt in der nahegelegenen Johanna-Waescher-Straße verabredet haben. Dort angekommen habe die Renaultfahrerin dann jedoch feststellen müssen, dass die Unfallverursacherin offenbar geflüchtet sei und sie verständigte die Polizei.

Die Fahrerin des weißen oder cremefarbenen Pkw mit Kasseler Kennzeichen soll zwischen 25 und 30 Jahre alt gewesen sein und schulterlanges, mittelblondes Haar gehabt haben. Ihr Fahrzeug hat vermutlich einen Schaden im vorderen Bereich der Beifahrerseite. Wer den Beamten der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf die flüchtige Unfallverursacherin geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

