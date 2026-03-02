Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Betrunkener 38-Jähriger mit Beil in Innenstadt festgenommen: Bedrohte Passanten und Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Für einen Polizeieinsatz hat am heutigen Montagmorgen ein betrunkener 38-Jähriger gesorgt, der mit einem Beil in der Kasseler Innenstadt unterwegs war. Eine Streife der Stadtpolizei, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Nähe aufhielt, konnte den Mann schnell festnehmen, ohne dass jemand verletzt wurde. Wie die hinzugeeilten Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, soll der 38-Jährige gegen 10:50 Uhr am Königsplatz aus einer Straßenbahn ausgestiegen sein und mit dem Beil gegen die Tram geschlagen haben. Diese blieb dabei unbeschädigt. Anschließend sei der Mann mit dem Spaltwerkzeug in der Hand durch die Fußgängerzone gelaufen und habe durch Mimik und Gestik Passanten bedroht, bis für ihn die Handschellen klickten. Das Beil stellten die Polizisten sicher. Da ein Atemalkoholtest bei dem Festgenommenen 2,5 Promille ergab, brachten ihn die Beamten nach den polizeilichen Maßnahmen zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten in eine Zelle des Kasseler Polizeigewahrsams.

Der 38-Jährige aus Kassel muss sich nun wegen Bedrohung und Verstoßes gegen die Waffenverbotszone verantworten. Passanten, die durch den Mann mit dem Beil bedroht wurden sowie Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell