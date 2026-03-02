Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zeugen nach Einbrüchen in Kassel gesucht: Anwohner entreißt Täter Beute aus Frisörgeschäft; Juwelier-Einbrecher werden gestört

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren und -Mitte:

Nach zwei Einbrüchen in Kasseler Geschäfte am Wochenende sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen. In beiden Fällen gingen die bislang unbekannten Täter leer aus: Nach einem Einbruch in ein Frisörgeschäft in Oberzwehren entriss ein zufällig vorbeikommender Anwohner dem Täter seine Beute, während die Unbekannten im Stadtteil Mitte bei dem Versuch scheiterten, durch eine Steinwand hindurch in ein Juweliergeschäft einzudringen. Insgesamt hinterließen die Einbrecher einen Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro.

Zunächst wurde die Polizei am Sonntagmorgen in die Rengershäuser Straße, nahe der Falkensteinstraße gerufen. Ein Anwohner war gegen 6:10 Uhr nach Hause gekommen und hatte ein verdächtiges Klappern vernommen. Als er nach dem Rechten sah, kam ihm am Eingang zu dem Frisörgeschäft ein Mann entgegen, welcher den Laden offenbar gerade verlassen hatte. Bei dem Versuch, den flüchtenden Einbrecher festzuhalten, konnte der Zeuge diesem seine Tasche entreißen, in der sich neben Bargeld aus der Kasse des Geschäfts auch noch mutmaßliches Einbruchswerkzeug befand. Die daraufhin eingeleitete Fahndung nach dem etwa 1,85 bis 1,90 Meter großen, dunkel gekleideten und maskierten Mann verlief ohne Erfolg. Der Täter hatte vermutlich nur kurz vor seiner Entdeckung die Eingangstür des Frisörs aufgehebelt und war bei seiner Suche nach Wertgegenständen auf Bargeld in der Kasse sowie eine Kleingelddose gestoßen und hatte beides in seine Tasche gepackt.

Gegen Mittag mussten die Beamten des Kriminaldauerdienstes dann erneut zu einem Einbruch ausrücken, der sich nach derzeitigem Ermittlungsstand zwischen Samstag, 16:30 Uhr und Sonntagmittag in der Friedrich-Ebert-Straße, zwischen der Karthäuserstraße und der Friedrich-Engels-Straße ereignet hatte. Wie die zur Tatortaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten berichten, hatten die Täter zunächst die auf der Gebäuderückseite gelegene Hintertür eines Teppichgeschäfts aufgebrochen. Von diesem aus versuchten sie dann mit brachialer Gewalt, die Wand zu einem benachbarten Juwelier zu durchbrechen. Offenbar wurden sie jedoch bei ihrer Tat gestört, denn die Einbrecher flüchteten ohne ihr Werkzeug vom Tatort, noch bevor sie in das benachbarte Geschäft vordringen konnten.

Weitere Zeugen, die an den Tatorten verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder den Ermittlern der Kriminalpolizei Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

