Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schreckhafter Radfahrer wirft sein Fahrrad in den Fluss

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Dienstagmittag machte ein Radfahrer mit seinem Zweirad eine gemütliche Ausfahrt auf dem Leine-Heide-Radweg. Als er einen Streifenwagen der Polizeiinspektion Eichsfeld erblickte, handelte der 36-Jährige sofort. Er sprang von dem Fahrrad, warf dieses in die Leine und trat seine Flucht zu Fuß an. Jedoch kam ihm der Kontaktbereichsbeamte flinken Fußes auf die Schliche und stellte den Flüchtigen. Auf die Frage, was ihm dazu bewogen hat das Fahrrad im Fluss zu versenken, entgegnete der Mann, er hatte einen Joint bei sich gehabt und Angst vor möglichen Repressalien. Der Beamte klärte ihn über die geltende Rechtslage auf, nachdem das Fahrrad aus dem Fluss geborgen wurde.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell