LPI-NDH: Zeugenaufruf: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht - Wer kann Hinweise geben?

Nordhausen (ots)

In der Semmelweisstraße kam es am Montag, im Zeitraum zwischen 19.30 Uhr und 21 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ersten Erkenntnissen nach kollidierte ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich mit einem Lastkraftwagen, auf einem Parkplatz mit zwei Pkw und entfernte sich anschließend entgegen der ihm obliegenden Pflichten als Unfallbeteiligter vom Unfallort.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren aufgrund der Verkehrsunfallflucht ein und bitten nun Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Verursacherfahrzeug oder dessen Fahrzeugführer machen können, sich unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0009744

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

