Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: LKW verunfallt auf glatter Fahrbahn - Abschleppdienst erreicht Unfallstelle nicht

Wiehe (ots)

Wie am Montagabend bekannt wurde, kam es gegen 21.15 Uhr auf der Landstraße 1217 zwischen Lossa und Weihe zu einem Verkehrsunfall. Ersten Erkenntnissen nach kam der Fahrzeugführer eines LKW aufgrund winterglatter Fahrbahn von der Straße ab und kam schließlich im Graben zum Stehen. Der Anhänger blockierte hierdurch die Fahrbahn. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst, welcher sich auf der glatten Fahrbahn ebenfalls festfuhr, geborgen werden. Der Winterdienst wurde nachgefordert, damit dem verunfallten Lkw geholfen werden und der Abschleppdienst zum Unfallort gelangen konnte.

Bis zur Bergung des Lastkraftwagens musste die Straße bis etwa 08 Uhr voll gesperrt werden.

