Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrskontrolle mit Folgen - mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet

Sondershausen (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser führten am Montagabend in der Conrad-Röntgen-Straße eine Verkehrskontrolle durch. Der Fahrer eines Opel wurde gegen 20.55 Uhr angehalten. Zunächst wurde festgestellt, dass der Verkehrsteilnehmer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ein im Anschluss durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,8 Promille und ein freiwilliger Drogenvortest verwies auf den möglichen Konsum von Betäubungsmitteln. Des Weiteren waren die an dem Auto angebrachten Kennzeichen nicht für das Fahrzeug ausgegeben. Auf den Kennzeichen befindliche Zulassungs- bzw. Hauptuntersuchungsplaketten stellten sich als gestohlen bzw. gefälscht heraus.

Die Entsprechenden Ermittlungen wurden eingeleitet, der Fahrzeugführer in ein Krankenhaus zur Durchführung einer Blutprobenentnahme gebracht und die Kennzeichen sowie die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

