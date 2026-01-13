Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Bei Glätte mit Schutzplanke kollidiert
Dieterode (ots)
Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld wurden am Montagmittag über einen Verkehrsunfall auf der Landstraße 2023 informiert. Eine Autofahrerin befuhr die Landstraße in Richtung Dieterode, kam in einer Rechtskurve auf winterglatter Fahrbahn von der Straße ab und kollidierte dort mit einer Schutzplanke. Es entstand ein unfallbedingter Sachschaden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.
