LPI-NDH: Bei Glätte mit Schutzplanke kollidiert

Heilbad Heiligenstadt (ots) - In der Nacht von Sonntag zu Montag kam es in einem Blumengeschäft in der Straße Liesebühl zu einem Einbruch. Unbekannte verschafften sich gewaltsam zutritt zu den Geschäftsräumen und nahmen dort mehrere Gegenstände und Bargeld an sich. Anschließend entfernten sich der oder die Täter mit ihrer Beute, im Wert von etwa eintausend Euro, vom Tatort. Außerdem verursachten die Unbekannten ...

mehr