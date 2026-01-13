PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bei Glätte mit Schutzplanke kollidiert

Dieterode (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld wurden am Montagmittag über einen Verkehrsunfall auf der Landstraße 2023 informiert. Eine Autofahrerin befuhr die Landstraße in Richtung Dieterode, kam in einer Rechtskurve auf winterglatter Fahrbahn von der Straße ab und kollidierte dort mit einer Schutzplanke. Es entstand ein unfallbedingter Sachschaden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen

