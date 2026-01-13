Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Pkw kollidiert mit Zaun
Nordhausen (ots)
In der Halleschen Straße kam es am Montag gegen 15.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Autofahrer befuhr die genannte Straße, als dieser in einer Linkskurve bei winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In weiterer Folge kam es zur Kollision mit einem Zaun. Sowohl am Zaun, wie auch beim Pkw, entstanden ein unfallbedingte Sachschäden. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen ermitteln zur genauen Unfallursache.
