Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher schlagen mehrfach zu

Nordhausen (ots)

In einem Gebäude in der Grimmelellee kam es im Zeitraum zwischen Freitag und Montag zu mehreren besonders schweren Fällen des Diebstahls. Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zu mehreren Etagen im betroffenen Objekt.

Aus Büroräumen entwendeten die Unbekannten mehrere Gegenstände sowie Bargeld im Wert von mehreren Hundert Euro. Auch aus einer im Gebäude ansässigen Arztpraxis wurde, nach aktuellem Stand der Ermittlungen, Bargeld entwendet. Im Anschluss entfernten sich der oder die Täter mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Der genaue Wert des Beuteguts ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten in beiden Fällen ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein und bitten Zeugen um sachdienliche Angaben zur Tat oder zur Täterschaft. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0008725

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell