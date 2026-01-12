Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher dringen in Blumengeschäft ein

Heilbad Heiligenstadt (ots)

In der Nacht von Sonntag zu Montag kam es in einem Blumengeschäft in der Straße Liesebühl zu einem Einbruch. Unbekannte verschafften sich gewaltsam zutritt zu den Geschäftsräumen und nahmen dort mehrere Gegenstände und Bargeld an sich. Anschließend entfernten sich der oder die Täter mit ihrer Beute, im Wert von etwa eintausend Euro, vom Tatort. Außerdem verursachten die Unbekannten einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten Ermittlungen aufgrund des besonders schweren Falls des Diebstahls ein und bitten nun Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder zur Täterschaft geben können, sich unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu melden. Aktenzeichen: 0008610

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell