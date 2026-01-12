Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher hatten es vermutlich auf Sammelkarten abgesehen

Bad Frankenhausen (ots)

In der Zeit von Mittwoch 08 Uhr bis Sonntag 16.30 Uhr verschafften sich derzeit Unbekannte Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Steinbrückstraße. Anschließend betraten die Täter auf unbekannte Art und Weise die Wohnung des Geschädigten und entwendeten unter anderem Medikamente, Schmuck, Elektrogräte, Bargeld und Sammelkarten. Der Beuteschaden konnte aufgrund der Wertermittlung der Karten, welche mitunter mit hohen Preisen gehandelt werden, nicht genauer bestimmt werden.

Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten Ermittlungen und suchen nun nach Zeugen, die mögliche Hinweise zu dem Einbruch geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 008372/2026

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell