Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Winterglätte führt zu Verkehrsunfall

Sondershausen (ots)

Auf der Bundesstraße 4 ereignete sich am Montag, gegen 12.45 Uhr, auf Höhe der Ortslage Sondershausen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern geriet und mit der Schutzplanke kollidierte. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Bis das Auto geborgen wurde, kam es an der Unfallstelle zu einer halbseitigen Sperrung der Fahrbahn, die Verkehrsbehinderungen zur Folge hatte. Gegen 14.20 Uhr konnte die Bundesstraße wieder uneingeschränkt für den Verkehr freigegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

