Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Atemalkohol festgestellt

Ellrich (ots)

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen führten am Sonntag gegen 17.20 Uhr eine Verkehrskontrolle in der Nordhäuser Straße durch. Bei einem Autofahrer wurde bei der Kontrolle ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher ein Ergebnis von mehr als 1,5 Promille anzeigte. Im Anschluss wurde der Verkehrsteilnehmer in ein Krankenhaus zur Durchführung einer Blutprobenentnahme gebracht. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt ein.

