Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Technischer Defekt an Sattelzugmaschine führt zu Sperrung

Mühlhausen (ots)

Auf der Bundesstraße 249 kam es am Montag in der Zeit von etwa 10.15 Uhr bis 13.30 Uhr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, da ein Lkw in der Wanfrieder Landstraße einen technischen Defekt hatte. Dieser führt zu einer starken Rauchentwicklung am Abgasstrang, sodass die Kameraden der Feuerwehr zum Einsatz kamen, um einen erheblichen Brandschaden an dem Fahrzeug zu verhindern. Dennoch entstand an der Sattelzugmaschine des Herstellers Ford ein Sachschaden von etwa zehntausend Euro. Die Fahrbahn blieb unbeschädigt, sodass sie wieder uneingeschränkt für den Verkehr freigegeben werden konnte. Der Lkw wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.

