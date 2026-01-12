PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw kollidiert mit Zaun - Fahrzeugführer entfernt sich unerlaubt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Wie am Sonntag gegen 11 Uhr bekannt wurde, kam es in der Petristraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein derzeit unbekannter Autofahrer stieß, nach aktuellem Stand der Ermittlungen vermutlich in Folge eines Park- oder Wendemanövers auf einem Parkplatz mit einem Zaun zusammen. Der Verkehrsteilnehmer entfernte sich anschließend pflichtwidrig vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen der Verkehrsunfallflucht ein und bitten nun Zeugen, welche Angeben zum Fahrzeug oder zum Fahrer machen können, sich unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0008161

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

