Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Verkehrsteilnehmer unter Drogen- und Alkoholeinfluss festgestellt

Nordhausen (ots)

Die aktuell widrigen Straßen- und Witterungsbedingungen hielten einige Verkehrsteilnehmer offenbar nicht davon ab, die Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel und alkoholischer Getränke anzutreten. Am zurückliegenden Wochenende konnten insgesamt fünf Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie eine 37-jährige Fahrzeugführerin eines PKW VW Golf unter erheblichem Alkoholeinfluss festgestellt werden. Bei Letzterer ergab ein Atemalkoholtest am 10.01.2026, gegen 20:45 Uhr in der Hohekreuzstraße in Nordhausen einen Wert von 3,08 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde veranlasst und der Führerschein sichergestellt.

