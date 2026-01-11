PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallgeschehen trotz Glätte überschaubar

Unstrut-Hainich-Kreis (ots)

Trotz der Schneefälle am Wochenende und damit verbundener glatten Straßen verzeichnet die PI Unstrut-Hainich ein insgesamt positives Fazit im Verkehrsbereich. Die Unfälle blieben zahlenmäßig im Rahmen. Am Samstag verunfallte am Nachmittag kurz nach 16 Uhr eine junge Fahranfängerin auf der Kreisstraße 510, kurz vor Nägelstedt. Sie kam auf winterglatter Fahrbahn nach rechts von der Straße ab und überschlug sich mit ihrem Pkw. Die Fahrerin wurde von der Feuerwehr aus dem Auto geborgen und musste anschließend medizinisch versorgt werden. Zum Glück zog sie sich nur leichte Verletzungen zu, der Pkw hingegen ist wirtschaftlicher Totalschaden. In der Nacht von Freitag zu Samstag verunfallte ein 41-jähriger Fahrer mit seinem Skoda am Sundhäuser Kreuz. Hierbei kollidierte der Pkw in Fahrtrichtung Nägelstedt mit einer Leitplanke. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer fest. Mit knapp über 1,5 Promille führte der Weg dann ins Krankenhaus zur Blutentnahme, seinen Führerschein ist der Mann erstmal los.

