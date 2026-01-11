PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht Worbis

Nordhausen (ots)

Am 10.01.2026 verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit von 07:15 Uhr bis 10:15 Uhr in der Worbiser Bodenfeldstraße auf dem Parkplatz der Deutschen Post einen Verkehrsunfall, bei dem ein Gesamtschaden von geschätzten 4.700,-EUR entstand. Der Unbekannte kollidierte aus bislang unbekannter Ursache mit dem Frontbereich eines abgestellten grauen Pkw Golf (3.000,-EUR Schaden) und schob diesen gegen einen daneben stehenden grünen Pkw Opel Corsa, welcher dadurch ebenfalls durch Kratzer an der Frontstoßstange beschädigt wurde (200,-EUR Schaden). Anschließend prallte das unbekannte Fahrzeug noch gegen die hintere Beifahrerseite eines in unmittelbarer Nähe abgestellten schwarzen Pkw BMW. Dabei wurden die hinter Tür sowie Kotflügel in Mitleidenschaft gezogen (1.500,-EUR Schaden). Der Unbekannte entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

