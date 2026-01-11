PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Vermisste Person im Stadtwald aufgegriffen

Mühlhausen (ots)

Seit Samstag wurde Jana Reiße in Mühlhausen aus einer Klinik vermisst, hierzu lag auch eine Öffentlichkeitsfahndung vor. Eine Eigengefährdung konnte nicht ausgeschlossen werden, worauf die Polizei am Samstag Abend die Suchmaßnahmen intensivierte. Es wurden Hubschrauber und Fährtenhund zum Einsatz gebracht, ohne Erfolg. Aufgrund der eiskalten Temperaturen in der Nacht war vom Schlimmsten auszugehen. Am Sonntag Morgen wurde zur Fortsetzung der Vermisstensuche aus dem Eichsfeld auch eine Rettungshundestaffel angefordert. Dank eines Jagdpächters, welcher gemeinsam mit der Polizei unter Zuhilfenahme eines geländegängigen Fahrzeuges die verschneiten Wege im Stadtwald absuchte, konnte die Vermisste dann bei Tageslicht tatsächlich stark unterkühlt aufgefunden werden. Sie wurde dem Rettungsdienst übergeben und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich nochmal bei allen an der Absuche eingesetzten Helfern.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

