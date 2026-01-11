PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Pkw kollidiert mit Leitplanke

B 249 (ots)

Am 09.01.2026, gg. 18:45 Uhr ereignete sich kurz vor der Einmündung zur Bundesstraße 4 auf der B 249 ein Verkehrsunfall. Die 19-jährige Fahrerin eines Pkw Opel befuhr diese Strecke. Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit geriet sie nach Durchfahren einer Rechtskurve ins Schleudern, verlor die Kontrolle über ihren Pkw und kollidierte letztlich mit der Leitplanke auf der Gegenfahrbahn. Die Fahrerin wurde hierbei zum Glück nur leicht verletzt. An Pkw und Leitplanke entstand unfallbedingter Sachschaden. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Hierfür war die Bundesstraße für kurze Zeit voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

