Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: berauschter Fahrzeugführer Heiligenstadt
Nordhausen (ots)
Am 10.01.2026 / 21:55 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld im Heiligenstädter Joseph-von-Eichendorff-Weg die 28jährige Führerin eines weißen Pkw Ford Fiesta. Während der Kontrolle gab die Betroffene an, mehrere Joints konsumiert zu haben. Ein folgender Drogenvortest bestätigte dies. Daraufhin wurde bei der Frau eine Blutentnahme veranlasst, die Weiterfahrt untersagt.
