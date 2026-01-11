PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Artern (ots)

In Artern konnte am 09.01.2026, 13:00 Uhr in der Schönfelder Straße der 19jährige Fahrer eines Pkw BMW festgestellt werden, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Kontrolle der eingesetzten Beamten ergab zudem, dass es sich bei dem vorgelegten Führerschein um eine Fälschung handelte. Das Dokument wurde sichergestellt und dem 19jährigen die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

