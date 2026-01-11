LPI-NDH: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Liebenrode (Hohenstein) (ots) - In der Gemeinde Hohenstein entfachte am Abend des 10.01.2026, gegen 21:30 Uhr am "Liebenroder Schulberg" ein Brand in einer Scheune, der durch ein Großaufgebot der Feuerwehr gelöscht werden musste. Eine konkrete Gefährdung für die benachbarten Anwohner und Wohnhäuser bestand augenscheinlich zu keinem Zeitpunkt. Durch den Brand entstand dennoch ein nicht unerheblicher Schaden im unteren fünfstelligen Bereich. Die Polizei hat die ...

mehr