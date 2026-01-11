Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Berauscht am Lenkrad
Sondershausen (ots)
Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am 09.01.2026, gg. 15:30 Uhr, wurde in Sondershausen in der Borntalstraße der 53jährige Fahrer eines Pkw Volvo festgestellt, welcher unter Einfluss berauschender Mittel stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt, der Führerschein eingezogen und eine Blutentnahme angeordnet.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell