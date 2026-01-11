PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauscht am Lenkrad

Sondershausen (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am 09.01.2026, gg. 15:30 Uhr, wurde in Sondershausen in der Borntalstraße der 53jährige Fahrer eines Pkw Volvo festgestellt, welcher unter Einfluss berauschender Mittel stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt, der Führerschein eingezogen und eine Blutentnahme angeordnet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

  • 11.01.2026 – 07:42

    LPI-NDH: Straßenbahn entgleist

    Nordhausen (ots) - Im Bereich der "Parkallee" in Nordhausen kam es in den gestrigen Abendstunden zu temporären Verkehrsbeeinträchtigungen. Aus bisher ungeklärter Ursache entgleiste hier eine Straßenbahn in Richtung der Haltestelle "Am Alten Tor". Die Insassen blieben unverletzt. Aufgrund der erforderlichen Bergungsarbeiten musste die "Parkallee" für etwa 2 Stunden für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 07:23

    LPI-NDH: Unfall verursacht und geflüchtet

    Greußen (ots) - In Greußen ereignete sich in der Zeit zwischen Freitag, den 09.01.2026, 16:30 Uhr und Samstag, den 10.01.2026, 16:0 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines Pkw Skoda hatte ihren Pkw in der Nordhäuser Straße auf dem Parkplatz abgestellt. In der Zeit hatte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Rangieren auf der Parkfläche, eine Kollision mit dem Skoda. Statt jedoch den ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 07:09

    LPI-NDH: Wetter- und Straßenlage zum Wochenende

    Kyffhäuserkreis (ots) - Ab den frühen Freitagmorgenstunden hielt das Winterwetter nebst den Auswirkungen vom Tief "Elli" auch den Kyffhäuserkreis fest im Griff. Andauernder Schneefall und damit verbunden glatte Fahrbahnen und Schneeverwehungen forderten von Fahrzeugführern und Fußgängern Umsicht und Rücksichtnahme. Auch die kalten Temperaturen waren und sind für Alle nicht zu unterschätzen. Mehrere Sattelzüge ...

    mehr
