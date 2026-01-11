Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Straßenbahn entgleist
Nordhausen (ots)
Im Bereich der "Parkallee" in Nordhausen kam es in den gestrigen Abendstunden zu temporären Verkehrsbeeinträchtigungen. Aus bisher ungeklärter Ursache entgleiste hier eine Straßenbahn in Richtung der Haltestelle "Am Alten Tor". Die Insassen blieben unverletzt. Aufgrund der erforderlichen Bergungsarbeiten musste die "Parkallee" für etwa 2 Stunden für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden.
