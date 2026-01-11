LPI-NDH: Straßenbahn entgleist

Greußen (ots) - In Greußen ereignete sich in der Zeit zwischen Freitag, den 09.01.2026, 16:30 Uhr und Samstag, den 10.01.2026, 16:0 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines Pkw Skoda hatte ihren Pkw in der Nordhäuser Straße auf dem Parkplatz abgestellt. In der Zeit hatte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Rangieren auf der Parkfläche, eine Kollision mit dem Skoda. Statt jedoch den ...

mehr