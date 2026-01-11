PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wetter- und Straßenlage zum Wochenende

Kyffhäuserkreis (ots)

Ab den frühen Freitagmorgenstunden hielt das Winterwetter nebst den Auswirkungen vom Tief "Elli" auch den Kyffhäuserkreis fest im Griff. Andauernder Schneefall und damit verbunden glatte Fahrbahnen und Schneeverwehungen forderten von Fahrzeugführern und Fußgängern Umsicht und Rücksichtnahme. Auch die kalten Temperaturen waren und sind für Alle nicht zu unterschätzen. Mehrere Sattelzüge blieben am Freitagmorgen auf den Straßen inbs. an Steigungen liegen. Erst mit Hilfe der Winterdienstkräfte bzw. Abschleppunternehmen konnten diese die Fahrt nach längerer Standzeit wieder aufnehmen. Bis in die Nachmittagsstunden entspannte sich am Freitag Dank Einsatz der Winterdienste und Bauhöfe die Lage. Bis zum jetzigen Zeitpunkt am Sonntagmorgen, wo weiterhin noch sehr kalte Temperaturen bis 18 Grad festzustellen sind, kann aber trotzdem eine insgesamt positive Bilanz gezogen werden. Es ereigneten überraschenderweise bisher nur wenige Verkehrsunfälle.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 10.01.2026 – 08:29

    LPI-NDH: Betrunken vom Unfallort geflüchtet

    Nordhausen (ots) - Am 09.01.2026, gegen 23:30 Uhr kam es im Kohnsteinweg in Nordhausen zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand war ein PKW VW Touran mit einem parkenden PKW Ford Ranger kollidiert, der in der weiteren Folge gegen eine Hauswand geschoben wurde. Noch vor dem Eintreffen der Polizei ergriff der unfallverursachende Fahrzeugführer fußläufig die Flucht. Im Rahmen der ...

    mehr
  • 10.01.2026 – 08:23

    LPI-NDH: Mehrere Keller von Einbrechern heimgesucht

    Nordhausen (ots) - In den Nachtstunden des 08.01.2026 auf den 09.01.2026 wurden in den Mehrfamilienhäusern der Stolberger Straße in Nordhausen mehrere Kellerräume gewaltsam aufgebrochen. In mindestens einem Fall wurde ein hochwertiges Mountainbike entwendet. In der Gesamtbetrachtung entstand an den Sicherungsvorrichtungen der Kellerräume ein nicht unerheblicher Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen bzw. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren