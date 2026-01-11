Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wetter- und Straßenlage zum Wochenende

Kyffhäuserkreis (ots)

Ab den frühen Freitagmorgenstunden hielt das Winterwetter nebst den Auswirkungen vom Tief "Elli" auch den Kyffhäuserkreis fest im Griff. Andauernder Schneefall und damit verbunden glatte Fahrbahnen und Schneeverwehungen forderten von Fahrzeugführern und Fußgängern Umsicht und Rücksichtnahme. Auch die kalten Temperaturen waren und sind für Alle nicht zu unterschätzen. Mehrere Sattelzüge blieben am Freitagmorgen auf den Straßen inbs. an Steigungen liegen. Erst mit Hilfe der Winterdienstkräfte bzw. Abschleppunternehmen konnten diese die Fahrt nach längerer Standzeit wieder aufnehmen. Bis in die Nachmittagsstunden entspannte sich am Freitag Dank Einsatz der Winterdienste und Bauhöfe die Lage. Bis zum jetzigen Zeitpunkt am Sonntagmorgen, wo weiterhin noch sehr kalte Temperaturen bis 18 Grad festzustellen sind, kann aber trotzdem eine insgesamt positive Bilanz gezogen werden. Es ereigneten überraschenderweise bisher nur wenige Verkehrsunfälle.

