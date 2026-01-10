PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Betrunken vom Unfallort geflüchtet

Nordhausen (ots)

Am 09.01.2026, gegen 23:30 Uhr kam es im Kohnsteinweg in Nordhausen zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand war ein PKW VW Touran mit einem parkenden PKW Ford Ranger kollidiert, der in der weiteren Folge gegen eine Hauswand geschoben wurde. Noch vor dem Eintreffen der Polizei ergriff der unfallverursachende Fahrzeugführer fußläufig die Flucht.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der 44-jährige Fahrzeugführer durch die eingesetzten Polizeibeamten ergriffen werden. Der Grund der Flucht wurde schnell klar: Er stand unter erheblichem Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von beinah 1,5 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde folglich veranlasst und der Führerschein sichergestellt. An den Fahrzeugen sowie an der Hauswand entstand ein nicht unerheblicher Gesamtschaden in etwa 5-stelliger Höhe. Der 44-Jährige muss sich nunmehr aufgrund der Gefährdung des Straßenverkehrs und einer Verkehrsunfallflucht strafrechtlich verantworten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

