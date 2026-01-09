Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hochwertiges E-Bike aus Schuppen entwendet

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Wie am Freitagvormittag bekannt wurde, hatten es Diebe in Heiligenstadt auf ein hochwertiges E-Bike abgesehen. Der oder die Täter drangen gewaltsam in einen Schuppen in der Petristraße ein. Daraus erbeuteten sie das E-Bike des Herstellers HaiBike im Wert von mehreren tausend Euro. Der besonders schwere Fall des Diebstahls ereignete sich zwischen Donnerstag, 18.15 Uhr, und Freitag, 9.45 Uhr.

Die Polizei im Eichsfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Tel. 0361/574367100 mögliche Zeugen um Hinweise.

Aktenzeichen: 0007013

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell