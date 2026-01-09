PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: E-Roller aus Keller entwendet

Bad Langensalza (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag, 27. Dezember, und Donnerstag, 8. Januar, entwendete bislang unbekannte Täter einen E-Scooter aus einem Keller in der Friedrich-Hahn-Straße. Bei dem Beutegut handelt es sich um einen E-Roller des Herstellers Xiaomi im Wert von mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet unter der Tel. 03601/4510 um Zeugenhinweise.

Aktenzeichen: 0006171

