Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: E-Roller aus Keller entwendet
Bad Langensalza (ots)
Im Zeitraum zwischen Samstag, 27. Dezember, und Donnerstag, 8. Januar, entwendete bislang unbekannte Täter einen E-Scooter aus einem Keller in der Friedrich-Hahn-Straße. Bei dem Beutegut handelt es sich um einen E-Roller des Herstellers Xiaomi im Wert von mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet unter der Tel. 03601/4510 um Zeugenhinweise.
Aktenzeichen: 0006171
