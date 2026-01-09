PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Wolkramshausen (ots)

Ein Autofahrer war am Donnerstag, kurz nach 20 Uhr, auf der Landstraße 1034 aus Richtung Wolkramshausen in Richtung Nohra unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der Folge kollidierte der Pkw mit einem Verkehrszeichen und dem Schutzgeländer eines Wasserdurchlaufes. Der Autofahrer musste durch Zeugen aus dem Pkw befreit werden. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Da ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Fahrer einen Wert von über einem Promille anzeigte, leiteten die Polizeibeamten ein entsprechendes Strafverfahren ein. Im Krankenhaus wurde zur Beweissicherung eine Blutentnahme durchgeführt. Die Beamten stellten den Führerschein sicher.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 09.01.2026 – 10:23

    LPI-NDH: Mehrere Brände in Leinefelde - Polizei sucht Zeugen

    Leinefelde (ots) - Gleich mehrere Brände hielten Polizei und Feuerwehr in der vergangenen Nacht in Leinefelde auf Trapp. Gegen 0.45 Uhr stand in der Breitenhölzer Straße ein Altpapiercontainer in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand, der Container wurde vollständig zerstört. Nur eine dreiviertel Stunde später brannte erneut ein Papiermüllcontainer. Diesmal rückten die Einsatzkräfte in den Garagenweg aus. ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 14:54

    LPI-NDH: Beifahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

    Leinefelde (ots) - Am Donnerstag, gegen 9.55 Uhr, befuhr die Fahrerin eines Kia in Leinefelde die Kreuzung Kellerstraße/Beethovenstraße aus Richtung Ortsumfahrung kommend. Dabei kam es zur Kollision mit einem von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Skoda, der die Beethovenstraße befuhr und die Kellerstraße geradeaus queren wollte. Die 72 Jahre alte Beifahrerin im Skoda wurde bei dem Unfall leicht verletzt. ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 14:24

    LPI-NDH: Pkw kollidiert frontal mit LKW

    Breitenholz (ots) - Die Polizei wurde am Donnerstag über einen Verkehrsunfall informiert, welcher sich gegen 5.50 Uhr im Eichsfeldkreis ereignete. Ein Autofahrer befuhr die Bundesstraße 247 aus Richtung Leinefelde kommend in Richtung Worbis. Als er in Richtung Breitenworbis abbiegen wollte, kam der Pkw auf winterglatter Fahrbahn ins Rutschen. In der Folge kollidierte der Pkw frontal mit einem entgegenkommenden LKW. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren