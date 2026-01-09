Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Wolkramshausen (ots)

Ein Autofahrer war am Donnerstag, kurz nach 20 Uhr, auf der Landstraße 1034 aus Richtung Wolkramshausen in Richtung Nohra unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der Folge kollidierte der Pkw mit einem Verkehrszeichen und dem Schutzgeländer eines Wasserdurchlaufes. Der Autofahrer musste durch Zeugen aus dem Pkw befreit werden. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Da ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Fahrer einen Wert von über einem Promille anzeigte, leiteten die Polizeibeamten ein entsprechendes Strafverfahren ein. Im Krankenhaus wurde zur Beweissicherung eine Blutentnahme durchgeführt. Die Beamten stellten den Führerschein sicher.

