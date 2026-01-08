Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Beifahrerin bei Verkehrsunfall verletzt
Leinefelde (ots)
Am Donnerstag, gegen 9.55 Uhr, befuhr die Fahrerin eines Kia in Leinefelde die Kreuzung Kellerstraße/Beethovenstraße aus Richtung Ortsumfahrung kommend. Dabei kam es zur Kollision mit einem von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Skoda, der die Beethovenstraße befuhr und die Kellerstraße geradeaus queren wollte. Die 72 Jahre alte Beifahrerin im Skoda wurde bei dem Unfall leicht verletzt.
