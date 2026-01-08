PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Beifahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Leinefelde (ots)

Am Donnerstag, gegen 9.55 Uhr, befuhr die Fahrerin eines Kia in Leinefelde die Kreuzung Kellerstraße/Beethovenstraße aus Richtung Ortsumfahrung kommend. Dabei kam es zur Kollision mit einem von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Skoda, der die Beethovenstraße befuhr und die Kellerstraße geradeaus queren wollte. Die 72 Jahre alte Beifahrerin im Skoda wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

  • 08.01.2026 – 14:24

    LPI-NDH: Pkw kollidiert frontal mit LKW

    Breitenholz (ots) - Die Polizei wurde am Donnerstag über einen Verkehrsunfall informiert, welcher sich gegen 5.50 Uhr im Eichsfeldkreis ereignete. Ein Autofahrer befuhr die Bundesstraße 247 aus Richtung Leinefelde kommend in Richtung Worbis. Als er in Richtung Breitenworbis abbiegen wollte, kam der Pkw auf winterglatter Fahrbahn ins Rutschen. In der Folge kollidierte der Pkw frontal mit einem entgegenkommenden LKW. Der ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 14:24

    LPI-NDH: Eine Person nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

    Oldisleben (ots) - In der Marktstraße kam es am Donnerstag, gegen 7.20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Eine 63-jährige Fußgängerin überquerte die Straße und ging durch eine Lücke mehrerer verkehrsbedingt haltender Fahrzeuge hindurch. Als sie die Spur des Gegenverkehrs betrat wurde sie von einem herannahenden Pkw erfasst. Hierbei wurde die 63-Jährige verletzt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Beamte der ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 14:23

    LPI-NDH: Pkw muss nach Verkehrsunfall abgeschleppt werden

    Schlotheim (ots) - Am Donnerstag kam es in der Sondershäuser Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Autofahrer befuhr die genannte Straße aus Richtung Marolterode. Gegen 6.15 Uhr verlor der Verkehrsteilnehmer in einer Rechtskurve, nach aktuellem Stand der Ermittlungen, vermutlich aufgrund von Winterglätte die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links ins Rutschen. Daraufhin kam es zur Kollision mit ...

    mehr
