Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw muss nach Verkehrsunfall abgeschleppt werden

Schlotheim (ots)

Am Donnerstag kam es in der Sondershäuser Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Autofahrer befuhr die genannte Straße aus Richtung Marolterode. Gegen 6.15 Uhr verlor der Verkehrsteilnehmer in einer Rechtskurve, nach aktuellem Stand der Ermittlungen, vermutlich aufgrund von Winterglätte die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links ins Rutschen. Daraufhin kam es zur Kollision mit mehreren am linken Fahrbahnrand stehenden Pollern. Sowohl an den Pollern als auch am Fahrzeug entstand ein unfallbedingter Sachschaden. Das Fahrzeug war als Folge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich ermitteln zur genauen Unfallursache.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell