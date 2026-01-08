PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw muss nach Verkehrsunfall abgeschleppt werden

Schlotheim (ots)

Am Donnerstag kam es in der Sondershäuser Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Autofahrer befuhr die genannte Straße aus Richtung Marolterode. Gegen 6.15 Uhr verlor der Verkehrsteilnehmer in einer Rechtskurve, nach aktuellem Stand der Ermittlungen, vermutlich aufgrund von Winterglätte die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links ins Rutschen. Daraufhin kam es zur Kollision mit mehreren am linken Fahrbahnrand stehenden Pollern. Sowohl an den Pollern als auch am Fahrzeug entstand ein unfallbedingter Sachschaden. Das Fahrzeug war als Folge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich ermitteln zur genauen Unfallursache.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 08.01.2026 – 12:54

    LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Größerer Polizeieinsatz in Heilbad Heiligenstadt

    Heilbad Heiligenstadt (ots) - Am Donnerstagmorgen berichtete die Landespolizeiinspektion Nordhausen über einen größeren Polizeieinsatz, der sich am Mittwochabend in Heiligenstadt ereignete. Der Täter war anschließend mit einem Pkw geflüchtet. LINK: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6191992 Im Rahmen intensiver Suchmaßnahmen und umfangreicher ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 12:47

    LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

    Straußberg (ots) - Die Polizei um Kyffhäuserkreis bittet nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits Mitte Dezember 2025 ereignete, um Zeugenhinweise. Im Zeitraum zwischen Samstag, 13. Dezember, 15 Uhr und Sonntag, 14. Dezember, 10.50 Uhr befuhr ein derzeit unbekannter Autofahrer die Landstraße 2083 zwischen Kleinfurra und Straußberg, als er auf Höhe des Parkplatzes zum dortigen Erlebnispark von der Fahrbahn ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 10:07

    LPI-NDH: Mehrere Fahrzeuge in Verkehrsunfall verwickelt

    Nordhausen (ots) - Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen wurden am Mittwoch, gegen 15.50 Uhr, über einen Verkehrsunfall in der Förstemannstraße informiert. Die Fahrerin eines Ford befuhr die Eichendorffstraße und beabsichtigte nach links in die Förstemannstraße abzubiegen. Hierbei touchierte sie einen vorfahrtsberechtigten Hyundai, dessen Fahrerin aus Richtung des August-Bebel-Platzes kommend die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren