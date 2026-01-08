Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Mehrere Fahrzeuge in Verkehrsunfall verwickelt
Nordhausen (ots)
Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen wurden am Mittwoch, gegen 15.50 Uhr, über einen Verkehrsunfall in der Förstemannstraße informiert. Die Fahrerin eines Ford befuhr die Eichendorffstraße und beabsichtigte nach links in die Förstemannstraße abzubiegen. Hierbei touchierte sie einen vorfahrtsberechtigten Hyundai, dessen Fahrerin aus Richtung des August-Bebel-Platzes kommend die Förstemannstraße befuhr. In der Folge prallte das Fahrzeug wiederum gegen einen VW, welcher in Richtung des August-Bebel-Platzes fuhr. Verletzt wurde niemand. An allen Fahrzeugen entstand ein unfallbedingter Sachschaden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.
