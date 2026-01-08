LPI-NDH: Mehrere Fahrzeuge in Verkehrsunfall verwickelt

Nordhausen (ots) - In der Gerhart-Hauptmann-Straße kam es am Mittwochabend zu einem Diebstahl aus einem Lebensmittelgeschäft. Eine männliche Person betrat den Supermarkt, nahm dort mehrere Waren an sich und verließ den Laden ohne diese zu bezahlen. Ein Mitarbeiter beobachtete den Diebstahl und verständigte die Polizei. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen stellten den 38-jährigen Dieb im Nahbereich, nahmen diesem das Beutegut ab und leiteten ein entsprechendes ...

