Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unvermittelt angegriffen - Polizei sucht Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung

Bad Langensalza (ots)

Nach einer gefährlichen Körperverletzung, die sich am Mittwochabend, gegen 20.40 Uhr, in Bad Langensalza ereignet hat, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Der Geschädigte ging die Rathenaustraße aus Richtung des Hauptbahnhofes entlang, als er unvermittelt von zwei bislang unbekannten Männern attackiert wurde. Der Geschädigte ging zu Boden und wurde durch den Angriff verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die beiden unbekannten Angreifer rannten nach der Tat in Richtung des Hauptbahnhofes davon. Die Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

    Bekleidung: Schlauchschal und Kapuze
    Alter: augenscheinlich zwischen 18 und 25 Jahren

Täter 2:

    Bekleidung: Jacke des Herstellers The North Face, dunkle Hose, dunkle Schuhe
    dunkelbraune Haare
    Alter zwischen 18 und 20 Jahren

Beide Täter waren dunkel gekleidet, schlank und von deutschem Phänotyp.

Wer hat die Tat bemerkt? Wer kann Angaben zu den beiden bislang unbekannten Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0005426

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

